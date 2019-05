Migranti in sottoscala, anche 2 bambini

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - C'erano anche due bambini tra i pakistani, una trentina, che la polizia ha trovato in un sottoscala di nemmeno 50 metri quadrati in un palazzo di via Portulati, in una zona popolare del quartiere torinese Madonna di Campagna. Sette persone sono state portate all'ospedale Maria Vittoria con lesioni da scabbia.

Il controllo è scattato dopo le segnalazioni di alcuni condomini. "Eravamo qui per il ramadan con alcuni amici ed è arrivata la polizia a controllare", spiega Abdual Raffi, 24 anni. "Io arrivo da Brescia. Qui vivono sei persone - aggiunge - Gli altri erano in visita. Alcuni di loro, però, non avevano i documenti". Sono in corso gli accertamenti della polizia.