Bimbo ucciso: polizia ferma il padre

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - E' stato fermato dalla polizia poch Aljich Rhustic, il 25enne che è fortemente sospettato di aver ucciso il figlio di due anni in un appartamento di via Ricciarelli a Milano.

L'uomo aveva telefonato al 112 dando l'allarme ma poi ha abbandonato l'appartamento lasciando la moglie da sola ad aspettare l'arrivo dei soccorsi. Rhustic è stato individuato poche ore dopo la chiamata in un appartamento in zona Giambellino, non lontano dalla sua abitazione. Gli investigatori avevano localizzato il suo cellulare ma temevano che se ne fosse liberato durante la fuga.