l'Attualità nelle piazze a Fiorano

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - A Fiorano Modenese si torna nelle piazze per parlare, confrontarsi, giocare, capire, ridere e imparare cose nuove. Si intitola 'Piazze #Sodinonsapere', la neonata rassegna di tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, organizzata dal comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con Elastica e con il patrocinio del Comune di Fiorano e della Regione Emilia-Romagna. Un fitto programma di incontri e dibattiti per approfondire i temi d'attualità. Tra gli ospiti Enrico Letta, Motta, Marianna Aprile e Stefano Bartezzaghi, Makkox, Vito Mancuso, il Terzo segreto di Satira e tanti altri.

I protagonisti della rassegna si ritroveranno tra le piazze, il Teatro Astoria e la biblioteca Bla di Fiorano, per raccontare l'attualità da punti di vista diversi ed interpretare i temi dell'oggi con una visione complessiva.