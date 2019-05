Silvia Romano, Sala: ho ancora fiducia

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato, a sei mesi dal suo rapimento in Kenya, la cooperante Silvia Romano. "Sono passati esattamente sei mesi dal rapimento di Silvia Romano, una nostra concittadina che stava operando in Kenia attraverso una Ong - ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook -. Non posso che aver fiducia nell'azione del nostro Governo. Ciò nondimeno è una grande frustrazione poter solo attendere novità da chi si sta adoperando per riportarla a casa". "Sono in contatto con la famiglia e con loro attendo, speranzoso, buone notizie. Forza Silvia, siamo con te!", ha concluso.