Gen.Nistri inaugura caserma Cc Orgosolo

(ANSA) - ORGOSOLO, 20 MAG - Dopo anni dall'inizio dei lavori, il vecchio istituto scolastico Pintor è diventato la nuova sede dei Carabinieri di Orgosolo. Oggi la cerimonia di inaugurazione con il comandante generale dell'Arma Giovanni Nistri. La nuova caserma è stata intitolata al maresciallo medaglia d'oro al valor militare Ettore D'Amore, ucciso in paese nel 1959 mentre era in servizio.

"Il passato è fatto di lutti, ferite ma anche di tante cose belle - ha detto il gen. Nistri - Il presente, qui ad Orgosolo, è fatto di impegno costante per concedere ai Carabinieri maggiore dignità e fare in modo che possano operare al meglio in favore della comunità. La sicurezza - ha sottolineato - non si misura dal numero di arresti ma dalla presenza, dalla disponibilità e dall'affidabilità dell'azione che si svolge. Ciò che è importante è che dove c'è scritto Arma ci sia quel luogo dello Stato a disposizione tutti".

Durante la cerimonia - c'erano anche gli studenti delle scuole - sono stati resi gli onori ai caduti dell'Arma