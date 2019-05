Frana nel Bolognese fa crollare una casa

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAG - Un vasto movimento franoso, provocato dal maltempo degli ultimi giorni, ha fatto crollare una casa questa mattina a Borgo Tossignano, nell'Imolese (Bologna). Non ci sono stati feriti perché l'anziana donna che vi abita è riuscita a scappare in tempo. Altre dieci abitazioni poco più a valle, seriamente minacciate dalla frana, sono state già evacuate dai Vigili del Fuoco, che sono sul posto con tre squadre e con l'elicottero, per sorvolare dall'alto la zona. Sono intervenuti anche i carabinieri.