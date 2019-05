Incendiato bar, seconda volta in 2 mesi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 MAG - Un bar di Reggio Calabria è stato gravemente danneggiato da un incendio appiccato nella notte. E' la seconda volta in un mese che avviene. Ad essere preso di mira è stato il bar "Mary Kate", situato su viale Calabria, nella zona sud della città, a poche centinaia di metri dall'aula bunker. Le fiamme hanno seriamente danneggiato il locale che era andato distrutto nella notte tra il 12 ed il 13 aprile scorsi quando le fiamme si levarono fino al secondo piano dell'edificio in cui e' ubicato il locale, annerendone la facciata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Visto anche il ripetersi degli episodi gli investigatori non escludono che i gesti siano opera del racket delle estorsioni.