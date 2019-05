Travolta da bus, rischia perdere gamba

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Rischia di perdere una gamba una ragazza di 30 anni, rimasta schiacciata sotto le ruote di un autobus che l'ha investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto verso le 12.30 a Porta Sant'Isaia, lungo i viali di Bologna. A travolgerla è stato un bus Tper della linea 20, proveniente dal centro e diretto a Casalecchio di Reno: svoltando a sinistra da via Sant'Isaia su viale Pepoli, l'autista non si sarebbe accorto della giovane, che è finita sotto le ruote del mezzo, restando incastrata con una gamba. Per liberarla sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, poi la giovane è stata affidata alle cure del 118 e trasportata all'ospedale Maggiore. Non sarebbe in pericolo di vita, ma a preoccupare sono, a quanto si apprende, le condizioni dell'arto rimasto gravemente lesionato. Secondo alcuni testimoni, la ragazza stava attraversando con il semaforo verde pedonale.