Papa: 'Parole violente sui social distruggono le persone'

"In un tempo in cui, specialmente nei social media ma non solo, molti usano un linguaggio violento e spregiativo, con parole che feriscono e a volte distruggono le persone, si tratta invece di calibrare il linguaggio e, come diceva il vostro Santo protettore Francesco di Sales nella Filotea, usare la parola come il chirurgo usa il bisturi". Lo ha detto papa Francesco durante il suo discorso ai rappresentanti della Stampa Estera in udienza in Vaticano.

"Non dimenticate questo Mediterraneo che si sta convertendo in cimitero", ha detto ancora Francesco incontrando i rappresentanti della Stampa Estera nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano. Intervento a tutto campo del pontefice. "L'economia, nata per essere 'cura della casa' - ha detto in un altro passaggio - è diventata spersonalizzata; anziché servire l'uomo, lo schiavizza, asservendolo a meccanismi finanziari sempre più distanti dalla vita reale e sempre meno governabili".

"Di fronte a un contesto economico malato - ha sottolineato Bergoglio - non si può intervenire brutalmente, col rischio di uccidere, ma occorre prestare cure: non è destabilizzando o sognando un ritorno al passato che si sistemano le cose, ma alimentando il bene, intraprendendo percorsi sani e solidali". Secondo il Papa, bisogna "sostenere chi vuole cambiare in meglio" favorendo "modelli di crescita basati sull'equità sociale, sulla dignità delle persone, sulle famiglie, sull'avvenire dei giovani, sul rispetto dell'ambiente".

"Un'economia circolare - ha aggiunto - non è più rimandabile. Lo spreco non può essere l'ultima parola lasciata in eredità dai pochi benestanti, mentre la gran parte dell'umanità rimane zitta".

"Lottare contro la piaga terribile della fame vuol dire anche combattere lo spreco. Lo spreco manifesta disinteresse per le cose e indifferenza per chi ne è privo. Lo spreco è l'espressione più cruda dello scarto". Con queste parole papa Francesco ha incontrato questa mattina in Vaticano i membri della Federazione Europea dei Banchi Alimentari. "Scartare cibo è scartare persone - ha proseguito Bergoglio -. E oggi è scandaloso non accorgersi di quanto il cibo sia un bene prezioso e di come tanto bene vada a finire male".

Il Papa ha ringraziato i rappresentanti dei Banchi alimentari sottolineando il loro operato. "Quello che fate senza tante parole lancia un messaggio - ha detto loro -: non è cercando il vantaggio per sé che si costruisce il futuro; il progresso di tutti cresce accompagnando chi sta indietro. Di questo ha tanto bisogno l'economia". "Perciò - ha concluso - ho a cuore un'economia che assomigli di più all'uomo, che abbia un'anima e non sia una macchina incontrollabile che schiaccia le persone".