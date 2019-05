Gabriele come Alex, serve il trapianto

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - Gabriele è nato sordo quasi venti mesi fa e poco dopo i suoi genitori che vivono a Milano hanno scoperto che era affetto dalla SIFD, sigla di una malattia rarissima, l'Anemia Sideroblastica con Immunodeficienza delle Cellule B, Febbri Periodiche e Ritardo dello Sviluppo. La cura? Come per il piccolo Alex Montresor quando si misero in fila migliaia di persone per offrire la loro disponibilità, serve il trapianto di midollo osseo. Spiega all'ANSA l'ingegnere napoletano Cristiano Costanzo, papà di Gabriele: "Rispetto ad Alex la patologia è diversa, ma la cura analoga. Lanciamo un appello per tentare di trovare un 'gemello genetico'". "Il 24 maggio dalle 9 alle 20 l'ADMO allestirà a piazza Dante a Napoli una postazione per cercare un donatore compatibile con il piccolo. Basta avere tra i 18 e i 35 anni, un peso di almeno 50 chilogrammi ed essere in buona salute, un semplice prelievo di saliva verificherà la compatibilità" ha scritto oggi il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, su Fb.