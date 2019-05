Scivola mentre scatta foto,morto in mare

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAG - Un turista tedesco di 47 anni è morto annegato la scorsa notte a Jesolo (Venezia) dopo essere caduto da un pontile lungo l'arenile dove si era recato per scattare una fotografia. L'incidente è avvenuto dopo che l'uomo, in vacanza nella località balneare veneziana assieme alla moglie e a un'amica, aveva deciso di scattare alcune fotografie, salendo su una delle 'dighe' che punteggiano la spiaggia. Sul posto soffiava un forte vento; l'uomo avrebbe perso l'equilibrio, forse a causa del fondo bagnato del pontile, ed è caduto in acqua scomparendo tra i flutti. Le due donne hanno cercato di afferrarlo, inutilmente, quindi hanno chiesto aiuto a polizia e vigili del fuoco, che solo più tardi, hanno recuperato il corpo.