Viminale, su rimpatri sintonia governo

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Piena sintonia e condivisione degli obiettivi: è il senso delle lettere che il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi hanno indirizzato al ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo a una missiva del responsabile del Viminale". Lo rendono noto fonti del Ministero dell'Interno, ricordando che "Salvini aveva chiesto un'azione comune di tutto il governo per stringere nuovi accordi bilaterali finalizzati anche al rimpatrio dei clandestini". La settimana prossima "è già convocato il tavolo Esteri-Interno per affrontare temi di comune interesse come i rimpatri. Conte - informano ancora le fonti del Ministero dell'Interno - a conferma della fondatezza degli argomenti del Viminale ha proposto di coinvolgere anche Difesa, Sviluppo Economico e Affari esteri".