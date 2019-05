Albenga, Salvini contestato. Gli urlano "fascista" e "m..."

Offese e contestazione per il leader della Lega Matteo Salvini al termine di un comizio ad Albenga, dove è intervenuto per sostenere il candidato sindaco della Lega Gerolamo Calleri e i candidati leghisti alle Europee. Il vicepremier è stato chiamato 'fascista' e 'm...' da un centinaio di esponenti della sinistra che si erano radunati vicino al punto dove Salvini teneva il comizio. Ci sono state urla, cori ('Salvini a lavorare') e il rumore dei fischietti ha riempito la piazza. Poi sono state cantate 'Bella ciao' e 'Fischia il vento', inni partigiani. Salvini ha replicato: "I compagni si sono guadagnati il biglietto per Sanremo".

Gli Studi di settore sono "una estorsione di Stato", ha detto Salvini durante il comizio. "Sono una estorsione di Stato perché se non dichiari quello che vuole lo Stato, lo Stato ti manda i controlli", ha aggiunto.

"Siamo pronti a firmare tutto quello che c'è nel contratto di governo anche se, modestamente, tutte le persone che incontro mi chiedono la riduzione delle tasse alle famiglie e alle aziende", ha aggiunto il leader della Lega, commentando l'invito del vicepremier Luigi Di Maio a firmare la proposta di legge sul conflitto di interessi.