Provoca due incidenti e scappa, 4 feriti

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Non si ferma dopo avere provocato un incidente e poco dopo viene coinvolto in un frontale. E' successo in via della Madonnetta ad Ancona. Protagonista un 29enne alla guida di un furgoncino Fiat: ferite tre persone, tra cui un bambina, più il 29enne, che è stato trasportato in ospedale ammanettato. Il primo sinistro è avvenuto alla rotatoria per Candia, quando il furgone è finito contro un suv, a bordo del quale c'era l'ex deputato del Pd Emanuele Lodolini, rimasto indenne. Il camioncino si è allontanato subito e un paio di km dopo c'è stato lo scontro con un fuoristrada, una Toyota Land Cruiser. Il 29enne è stato arrestato per fuga, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. È stato portato in ospedale, fuori controllo, con le manette ai polsi, dopo aver aggredito i vigili urbani e i soccorritori. Ora è piantonato al pronto soccorso a Torrette. Sul posto la polizia locale e i carabinieri, due automediche del 118, la Croce Rossa e la Croce Gialla, i vigili del fuoco.