Scende dopo incidente e viene travolto

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Un uomo di 42 anni è morto in in incidente stradale avvenuto stamani alle 5.45 sull'autostrada A7, all'altezza di Zibido San Giacomo, nel Milanese. Secondo le prime informazione fornite dai soccorritori e confermate dalla Questura, il 42enne, dopo uno scontro con altre due auto, sarebbe sceso dall'abitacolo ed è stato travolto da un'altra vettura che stava transitando ed è morto sul colpo. L'uomo, riferiscono 118 e vigili del fuoco, è stato sbalzato ad una ventina di metri. Per consentire i rilievi l'autostrada è stata chiusa in direzione Milano e il traffico deviato su percorsi alternativi.