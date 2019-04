Funerale per fratelli caduti da balcone

(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - Ultimo saluto a Bologna per i fratellini di origine keniota Benjamin e David, 14 e 11 anni, precipitati dal balcone della loro abitazione il 23 marzo. Il ricordo, nei funerali in chiesa metodista, è stato affidato al pastore Michel Charbonnier. "La saggezza popolare - ha detto - dice che la morte ci rende tutti uguali. La prima cosa che mi viene in mente è che no, non ci rende uguali, banalmente perché David e Benjamin, anche di fronte alla morte, non sono ancora cittadini italiani".

Per le esequie tantissime persone: oltre ai genitori, i familiari, gli amici e i compagni di classe. Tutti con una rosa bianca e stretti nel massimo riserbo. Unita la comunità di preghiera che ha deciso di sostenere la famiglia anche con una raccolta fondi per permettere a mamma e papà di portare le salme in Kenya. "Oggi non siamo chiusi in casa, isolati e indifferenti - ha detto il pastore Charbonnier - Nei giorni scorsi e oggi siamo stati e siamo un 'noi'".