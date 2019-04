Perde controllo auto e sfonda vetrina

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Incidente spettacolare in via De Roberto, a Milano, dove un automobilista ha sfondato la vetrina di un bar dopo aver perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare. L'impatto è avvenuto alle 11.40, un uomo di 69 anni e una donna di 49 sono rimasti feriti ma non sarebbero in gravi condizioni.