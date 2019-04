Morta in rogo casa, indagata badante

(ANSA) - TORINO, 18 APR - C'è un indagato per la morte di Augusta Scardovi, la centenaria uccisa da un incendio divampato ieri nel suo alloggio a Torino, al primo piano di uno stabile in via Principe d'Anhalt all'angolo con via Vallar, nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta della badante dell'anziana. La donna è accusata di omicidio e incendio colposo.

Secondo una prima ricostruzione del pm Paolo Cappelli, che indaga sull'accaduto, la signora sarebbe uscita a fare la spesa e avrebbe lasciato acceso un cero votivo che la vittima era solita tenere davanti a un'immagine della Vergine Maria. Quando, intorno alle 14.15, l'incendio è divampato, la badante si trovava al mercato. L'anziana, che da tempo faticava a camminare, era seduta su una sedia in cucina, vicino a una finestra, e non è riuscita a fuggire.