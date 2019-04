Falso cioccolato,sigilli a 100 mila uova

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 APR - Centocinquemila tra uova e ovetti con falso cioccolato italiano sono stati sequestrati nel porto della Spezia da funzionari della Dogane e Guardia di finanza. Il peso complessivo delle uova sequestrate è 1,3 tonnellate. Le uova erano in 3540 confezioni che avevano illecitamente il marchio di una azienda dolciaria partenopea. Le uova erano destinate al mercato mondiale. L'operazione è avvenuta grazie al controllo dei containers. Le indagini hanno accertato che le uova di cioccolato erano state prodotte in una azienda di Brodnica (Polonia) che usava fraudolentemente il marchio dell'azienda partenopea. Questo fenomeno, conosciuto come "Italian Sounding", rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale al patrimonio agroalimentare italiano.

Il rappresentante legale dell'azienda, responsabile dell'illecita esportazione, è stato denunciato all'autorità giudiziaria locale. Sono in corso approfondimenti per individuare altri soggetti coinvolti nella frode commerciale anche in altri Paesi.