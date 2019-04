Ricordo Cc ucciso alunni media vibonese

(ANSA) - SAN NICOLA DA CRISSA (VIBO VALENTIA), 16 APR - I docenti e gli alunni della scuola media di San Nicola da Crissa, hanno donato oggi un piccolo presente ai militari della locale Stazione dei carabinieri in onore del maresciallo Carlo Di Gennaro, ucciso sabato scorso a Cagnano Varano (Foggia). Il gesto, piccolo ma profondamente sentito, ha riempito d'orgoglio e commosso i carabinieri presenti. I bambini hanno donato un cartellone a sfondo rosso, con l'immagine stilizzata di un carabiniere e la scritta "Onore al maresciallo v. Di Gennaro". I bambini della III A hanno anche consegnato una lettera manoscritta, firmata da tutti gli studenti, recante la medesima frase che era stata scritta alcuni giorni fa nel bigliettino che accompagnava la rosa lasciata sul parabrezza di un'autovettura di servizio: "Un grazie a voi carabinieri per lo spirito di abnegazione e attaccamento ai doveri, garanzia di tutela per il cittadino, onore a voi tutti". Un gesto piccolo, hanno detto i carabinieri, ma profondamente sentito.