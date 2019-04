Migranti: Papa, basta paure

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 6 APR - "Non avere paura dei migranti. I migranti siamo noi, Gesù è stato migrante". Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'udienza ai docenti e agli studenti dell'Istituto San Carlo di Milano. E a chi dice che "sono delinquenti", il Papa replica: "Ma ce ne sono tanti anche tra noi...La mafia non è stata inventata dai nigeriani, la mafia è un 'valore' nazionale, è nostra, italiana".

Se ci sono le guerre nel mondo - ha detto ancora il Papa parlando con gli studenti - è perché qualcuno vende "le armi per ammazzare i bambini, per ammazzare la gente. Siamo noi a fare le differenze, sono la ricca Europa e l'America a vendere le armi".

Parlando in particolare delle guerre in corso in Yemen, Siria, Afghanistan. Non è Dio ma "siamo noi a fare le differenze - ha ribadito il Papa "sia con sistemi economici ingiusti sia vendendo le armi".

Infine ha chiesto agli studenti di combattere il bullismo perché è una vera e propria "dichiarazione di guerra".