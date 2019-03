Incendi, fiamme in pineta nel Pistoiese

(ANSA) - MARLIANA (PISTOIA), 26 MAR - Un incendio, alimentato dal forte vento, si sta sviluppando velocemente in una pineta ad Avaglio, nel comune di Marliana (Pistoia). Lo rende noto la protezione civile regionale. Sul posto stanno arrivando tre squadre del coordinamento volontariato toscano, due squadre di operai dell'Unione dei comuni Appennino Pistoiese e il direttore delle operazioni. In arrivo anche personale dei vigili del fuoco. Un elicottero del sistema dell'antincendio boschivo regionale è in avvicinamento ma il suo intervento è messo in forse dalle raffiche di vento.