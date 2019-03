"Stop abuse", graffito di Papa Francesco a Roma

Un bambino a cavalcioni sulle spalle del papa che scrive con uno spray rosso "Stop abuse". E' il nuovo graffito, firmato da Tvboy, comparso oggi in vicolo degli Osti, nel centro di Roma. "L'opera - scrive il collettivo artistico su Facebook - vuole essere un augurio alla risoluzione di una questione delicata e dolorosa, come quella degli abusi sessuali sui minori da parte di uomini della Chiesa, che per troppo tempo è stato un tabù e che Papa Francesco ha iniziato ad affrontare apertamente all'interno e all'esterno del Vaticano".