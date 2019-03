Stadio:Di Maio,giunta deve andare avanti

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "La giunta Raggi deve andare avanti": il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio risponde così nel corso di un'intervista ad Agorà a una domanda sulle vicende giudiziarie di esponenti del Movimento 5 stelle a Roma. "Frongia ci ha avvertito appena lo ha saputo - ha detto - gli avvocati ci dicono che si va verso l'archiviazione. Sono contento si sia sospeso sia dalla carica di assessore, sia dal Movimento 5 stelle". Sul presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito arrestato nei giorni scorsi Di Maio ha ricordato che "è stato cancellato per sempre dal Movimento". "Dalle intercettazioni - ha spiegato - ci sono evidenze. E' stato un caso di corruzione in dieci anni. Lo abbiamo messo fuori dal Movimento Possiamo andare a testa alta e continuare a gridare onestà nelle piazze". "Non vedo il caso Roma - ha detto - vedo il caso De Vito che non sta più nel movimento trenta secondi dopo che l'abbiamo saputo. La giunta deve andare avanti, ha una missione difficilissima mettere a posto la città di Roma".