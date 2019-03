Brucia riserva naturale in Piemonte

(ANSA) - BIELLA, 22 MAR - Un furioso incendio sta devastando la riserva naturale delle Baragge in provincia di Biella. Le fiamme, alimentate dal vento, sono alte una decina di metri e hanno già raggiunto un fronte di due chilometri nel territorio di Benna. Sono in arrivo due aerei Canadair. Dal primo pomeriggio è in azione un elicottero dei vigili del fuoco. A terra sono impegnate decine di persone tra vigili del fuoco, volontari Antincendi boschivi (Aib) e carabinieri forestali.

Le forze dell'ordine stanno valutando l'eventualità di chiudere l'area al traffico per le proporzioni e la pericolosità che il rogo sta raggiungendo. Le Baragge sono praterie e brughiere alternate a qualche vallata coperta di boschi. Un altro rogo sta devastando i boschi sopra Giaveno, in val Sangone (Torino).