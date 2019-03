Rotta scala,stop fermata metro Roma

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La fermata Barberini della metro di Roma è stata chiusa stamani per il cedimento del gradino di una scala mobile. Da ottobre è ancora chiusa un'altra stazione centrale, Repubblica, per un incidente sulla scala mobile nella quale rimasero feriti dei tifosi del Cska di Mosca. Secondo quanto si è appreso non ci sarebbero feriti ma la rottura del gradino, che di fatto ha lasciato un piccolo vuoto, ha spaventato molti passeggeri. Molti, secondo i racconti di chi si trovava sulla scala mobile, sono stati costretti a scavalcarlo per evitare di rimanere incastrati. Sul posto sta arrivando l'assessore alla Mobilità Linda Meleo che ha detto: "monitoreremo la situazione delle scale mobili, l'obiettivo è ripristinare subito il servizio".