Blitz Cc contro traffico droga,11 misure

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) hanno dato esecuzione a misure cautelari emesse dal gip di Napoli a carico di 11 persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di estorsione aggravati dal metodo mafioso. I provvedimenti sono stati emessi dopo indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

I destinatari dei provvedimenti sono residenti tra Frattamaggiore e Frattaminore, nell'hinterland a nord di Napoli.

Secondo quanto emerge dalle indagini hanno gestito le piazze di spaccio dell'area monopolizzando vendita e cessione di cocaina, hashish e marijuana.

Le attività investigative sul loro conto hanno avuto inizio nel 2016 quando a Frattamaggiore si erano registrati episodi di violenza fin da subito valutati come espressione di uno scontro per il controllo sul territorio tra organizzazioni criminali che avevano l'interesse ad accaparrarsi le piazze di spaccio.