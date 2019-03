Tratta degli 'schiavi', operazione Cc

(ANSA) - SALERNO, 18 MAR - In vari comuni della provincia di Salerno e in altre località del territorio nazionale, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Salerno nei confronti di alcune persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù, tratta di persone e altro, con l'aggravante del reato transnazionale.

Circa duecento militari, con l'ausilio di unità cinofile e il supporto aereo, stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso la Procura di Salerno.

