Abusa anziana in casa riposo, arrestato

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Ha abusato di una donna anziana, affetta da demenza senile, ospite di una casa di riposo di Casal Palocco, quartiere residenziale di Roma. Per questo un 61enne cileno, operatore della struttura, è stato arrestato dai carabinieri di Ostia in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma: dovrà rispondere di "violenza sessuale continuata e aggravata". Nel corso dell'ultima visita del figlio, la signora, 84enne, aveva raccontato, seppure in maniera vaga e disordinata per via della malattia che l'ha colpita, di aver subito costrizioni di natura sessuale all'interno della struttura. Il figlio si è immediatamente recato presso la locale Stazione Carabinieri per riferire la storia. Anche le telecamere nascoste durante le indagini nella casa di riposo, hanno confermato gli abusi sessuali sulla donna.