Nella vita "basta alibi",ecco #NoExcuses

(ANSA) - SASSARI, 17 MAR - Ognuno di noi, nella vita di ogni giorno, trova scusa per non andare avanti o non superare alcuni ostacoli. Ebbene da oggi c'è un'Accademia di vita, #NoExcuses, nata per eliminare tutti quegli alibi che ci creiamo attorno. E il fondatore di questa iniziativa, che parte da Sassari e andrà in tour in tutta Italia, è Massimiliano Sechi. 32 anni, recentemente nominato Cavaliere dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "per il suo encomiabile esempio di reazione alle avversità, spirito costruttivo e impegno sociale". Affetto da una focomelia che lo ha costretto sulla sedia a rotelle sin da bambino, Sechi ha trasformato il suo handicap in un punto di forza. Pluricampione del mondo di e-Sports contro i normodotati, ha 220mila followers e oggi vive in totale autonomia: guida, fa la spesa, pratica sport. E si dedica a quella che sente come una missione. "Sono nato senza braccia e senza gambe - dice - oggi cambio la vita delle persone".