A Trieste fila voto statua Maria Teresa

(ANSA) - TRIESTE, 10 MAR - Sono centinaia i triestini che da questa mattina stanno votando per scegliere tra i cinque bozzetti candidati, quale debba poi essere trasformato nella statua che rappresenterà la (ancora) amata Maria Teresa d'Austria. Statua che sarà eretta in centro. Il seggio per le votazioni - dalle 10 alle 19 - è stato allestito nel Palazzo Leo, sede del Museo d'Arte Orientale dove ininterrottamente da stamani ordinatamente i triestini affrontano una lunga fila per raggiungere l'urna. Una votazione seria e che non ha nulla da invidiare alle elezioni amministrative o politiche, con tanto di Comitato per il monumento e funzionari del Comune che controllano i documenti d'identità per consentire il voto soltanto ai residenti in città (o in provincia). Forse anche l'arciduchessa d'Austria, Gabriela d'Asburgo-Lorena, ieri in visita proprio al Museo, dove ha espresso apprezzamento per l'iniziativa, avrebbe voluto votare, ma abitando in Austria la sua richiesta non sarebbe stata accolta. Domani si conoscerà il vincitore.