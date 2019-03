8 marzo, scioperi e cortei in tutta Italia

Un 8 marzo di lotta per reclamare diritti, uno sciopero generale che oggi colorerà di rosa tante piazze italiane e di altri 60 paesi. A Roma metro aperte ma corse ridotte. A Milano graduale sospensione delle linee M2 e M5. A Napoli fermi metro, funicolare e circumvesuviana.

Sciopero trasporti, pochi bus a Termini

"Più che una giornata di sciopero deve essere una giornata di proposte per creare le condizioni di vere pari opportunità per le donne": così la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, parlando della giornata internazionale della donna dall'iniziativa nazionale unitaria organizzata da Cgil Cisl e Uil per l'8 marzo con lo slogan 'Si chiamerà futura. La contrattazione di genere protagonista del cambiamento'. "Oggi - ha affermato - non è una giornata per cui è utile fare sciopero, ma serve stare insieme e fare proposte importanti contro la violenza sulle donne e per i diritti di cittadinanza: il salario delle donne è più basso di quello degli uomini, così come le pensioni".