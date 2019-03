Mancano ambulanze, Ps soccorre bambina

(ANSA) - BELLUNO, 7 MAR - Mancano le ambulanze all'ospedale e così i genitori di una bambina di 5 anni con gravi problemi respiratori, hanno chiamato la Polstrada che ha trasportato la piccola con le sirene spiegate al pronto soccorso. La pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Feltre, che era in sosta operativa all'imbocco della Galleria di Arsiè, è stata chiamata dai genitori di una bambina che chiedevano di far arrivare con urgenza alla loro abitazione un'ambulanza perchè la loro piccola aveva problemi respiratori. Gli operatori della sala operativa hanno chiamato l'ospedale e,constatando che non vi erano ambulanze disponibili, hanno deciso di intervenire in prima persona. Sono arrivati alla casa della coppia prendendo nell' auto di servizio la bambina e correndo di filata in ospedale. Un altro agente ha guidato l'auto della coppia perchè questa era in stato di grave agitazione. All' arrivo all'ospedale la piccola è stata presa in cura dai medici e sottoposta agli accertamenti del caso,venendo dimessa alcune ore dopo.