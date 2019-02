Crolla muro nel Frusinate, due morti

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Due persone sono morte ad Alvito, vicino a Frosinone, per il crollo di un muro, forse causato dal maltempo, che ha travolto in tutto quattro persone, tutte pensionate. I quattro, tutti pensionati, stavano trattando la compravendita di bestiame quando a causa delle forti raffiche di vento è crollato il muro vicino al quale si trovavano. I due uomini deceduti avevano 70 e 72 anni, e gli altri due rimasti feriti - per fortuna non in pericolo di vita - hanno 70 e 75 anni. L'episodio è avvenuto intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sora.