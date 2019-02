Agenti penitenziari, a Bollate -100

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - "Questo è un carcere che è la mamma di tutte le iniziative di recupero e di reinserimento recenti, e deve rimanere tale, va aiutato". A dirlo è Bruno Pompeo, vice segretario generale di 'Fsa-Cnpp', sindacato della Polizia Penitenziaria che dalla casa circondariale di Bollate (Milano) ha rivolto un appello al sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, ricordando che l'organico dei poliziotti "è sotto di circa 100 unità".

"La caserma dove vive parte degli agenti è in condizioni pessime, con ascensori rotti e impianti inefficienti - prosegue Pompeo - e per di più dal primo febbraio una nuova disposizione chiede a questi colleghi disagiati, perché lontani dalle proprie famiglie, anche di pagare una sorta di affitto". Dopo l'aggressione a un agente avvenuta nei giorni scorsi, inoltre, il sindacato chiede, come altre forze dell'ordine, taser o altri strumenti di difesa non letale "mentre i detenuti disabili hanno urgentemente bisogno di mezzi di trasporto adatti".