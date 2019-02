Stefani, ci sono testi su autonomia

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Il 14 Febbraio ho consegnato al CdM i testi delle tre bozze di intesa. I testi contengono il frutto di un lavoro serio, ponderato e pesato nei dettagli e fatto tra le regioni e tutti i ministeri competenti. I testi ci sono dunque, quello che manca per giungere alla firma dell'intesa è un accordo su importati nodi specifici che si sono generati tra i ministeri di Infrastrutture, Salute, Ambiente e Beni culturali su alcune richieste avanzate da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna". Lo afferma il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika Stefani. "Per questo si é ritenuto necessario un tavolo politico per dirimere questioni politiche ancora aperte", aggiunge. "I testi che ho dato a Conte e ai ministri sono completi. C'è sia la parte sulla quale è stato raggiunto un accordo che quella dove sono evidenziati i nodi ancora da sciogliere. Tutti sono quindi a conoscenza sia dell'impianto che dei dettagli delle intese", conclude Stefani.