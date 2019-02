Tamponamenti in A22,un morto e 20 feriti

(ANSA) - VERONA, 21 FEB - Una persona è morta e una ventina di persone sono rimaste ferite, molte anche gravi, in una serie di incidenti tra un centinaio di mezzi tra lo svincolo della A4, a Verona e la A22 del Brennero che hanno determinato la chiusura dell'autostrada fino a Nogarole Rocca. Ripercussioni al traffico in tutta l'area veronese. Al momento degli incidenti sulla zona gravava una fitta nebbia. "La nebbia - ha detto il comandante della polstrada di Verona, Girolamo Laquaniti - è una concausa, ma non la causa. Velocità, distrazioni hanno favorito seriamente i tamponamenti". Molti dei feriti sono stati portati agli ospedali della zona con codice rosso. Il timore è che il bilancio possa aumentare.