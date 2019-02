Bangladesh: bilancio incendio sale a 69 vittime

(ANSA-AP) - DACCA, 21 FEB - Sale a 69 vittime il bilancio del devastante incendio che ha colpito cinque edifici alla periferia di Dacca, in Bangladesh. Molte delle persone sono rimaste intrappolate nei palazzi, come riferiscono fonti ufficiali locali. "Le nostre squadre sono al lavoro, ma molti dei corpi che sono stati rinvenuti sono ancora in fase di identificazione.

E' davvero una situazione molto difficile", ha spiegato all'AP Mahfuz Riben, un ufficiale della centrale operativa della Protezione Civile a Dacca. L'area in cui si sono sprigionate le fiamme è caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici, l'uno accanto all'altro, separati da vicoli stretti. In molti casi, il piano terra dei palazzi è adibito a negozi, ristoranti o magazzini. (ANSA).