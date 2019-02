Apre a Venezia hotel gay friendly

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Axel Hotels, la prima catena di hotel del mondo rivolta alla comunità Lgbti (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali), annuncia la prossima apertura dell'Axel Hotel Venezia per il prossimo 15 Marzo, che rappresenta la sua prima inaugurazione nel mercato italiano.

Questo hotel si aggiunge alle due aperture previste dalla catena per questo 2019: l'AxelBeach Miam ie l'Axel Hotel San Sebastián.

Storia, arte e stile caratterizzano Axel Hotel Venezia, vicino al Rio della Fornace, tra la Basilica di Santa Maria della Salute e il museo Peggy Guggenheim. Si tratta di un edificio storico in stile tipico veneziano situato nel sestiere di Dorsoduro, punto di incontro degli artisti negli anni della "dolce vita" veneziana e a soli quindici minuti a piedi dalla famosa piazza San Marco passando dal ponte dell'Accademia. La sua ubicazione è strategica, infatti è vicinissimo alla Stazione Santa Lucia e a Piazzale Roma, da cui si può raggiungere facilmente l'aeroporto Marco Polo.