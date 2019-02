Abusi:religiosi,giù il capo per vergogna

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 19 FEB - "Abbassiamo il capo per la vergogna quando ci rendiamo conto che tali abusi si sono verificati nelle nostre Congregazioni e Ordini e nella nostra Chiesa". Questo uno dei passaggi della dichiarazione che religiosi e religiose hanno redatto in vista dell'incontro sulla pedofilia che prenderà il via giovedì in Vaticano e al quale parteciperanno i leader delle conferenze episcopali di tutto il mondo.