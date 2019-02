Una giapponese pulisce strada Pesaro

(ANSA) - PESARO, 18 FEB - E' una giapponese di 40 anni, da venti residente a Pesaro, la donna immortalata mentre con scopa a paletta pulisce da cicche e cartacce le strade della città marchigiana. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci su Facebook.

"L'abbiamo trovata! Si chiama Natsuko Takase la donna che ci ha dato questa bella lezione di senso civico. La stiamo rintracciando per premiarla con un piccolo riconoscimento - annuncia -. Spero che questa bella storia abbia fatto riflettere coloro che continuano a sporcare le città. Ognuno ha il diritto di vivere in una città pulita, ma anche il dovere di non sporcare ed essere rispettoso del bene comune". Era stato lo stesso Ricci a divulgare ieri le immagini della donna, che hanno fatto il giro del web.