Raccoglie cartacce, appello Fb sindaco

(ANSA) - PESARO, 17 FEB - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci lancia la ricerca su Facebook di una donna che raccoglie volontariamente con scopa e paletta cartacce e mozziconi di sigaretta nel centro storico. "Conoscete questa donna? - chiede alla platea social, pubblicando le foto in sequenza della 'spazzina volontaria' - Non so se sia italiana o straniera, ma aiutatemi a rintracciarla. Vorrei premiarla come Comune di Pesaro per il suo senso civico. Di certo sta dando una lezione a tutti noi". "Da giorni - spiega - pare che pulisca le zone intorno alla piazza, dove spesso qualcuno getta in modo incivile mozziconi di sigarette o cartacce. Il senso civico è fondamentale per avere una città sempre più bella e pulita. Se mi aiutate a individuarla, fareste un favore a tutti: il cambiamento parte dai piccoli ma grandi gesti di persone così".

Oltre a valorizzare i buoni comportamenti civici, il sindaco va non cede su un altro fronte: "stiamo andando avanti con le multe ai padroni incivili che non raccolgono le deiezioni dei loro cani".