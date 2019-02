Malore sulle piste, soccorso ha 48 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Ha 48 anni (e non 11 come era stato diffuso in un primo momento) lo sciatore soccorso nel pomeriggio sulle piste del Corno alle Scale, nell'Appennino bolognese, per un malore e quindi portato in ospedale nel primo pomeriggio. Lo precisa il Soccorso Alpino. Il paziente è un uomo di Empoli, nato nel 1971. Nel comprensorio sciistico è stato quasi in contemporanea soccorso un bambino di 7 anni per una caduta e una scivolata in un pendio, e le sue condizioni sono di media gravità.