Lite a pugni durante riunione Lega

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 17 FEB - E' finita con una scazzottata a un occhio pesto e una corsa in ospedale una riunione cittadina della Lega convocata ieri a San Severo per la scelta del candidato sindaco alle prossime elezioni. Al termine della riunione, nella quale non si sarebbe trovato un accordo, i toni si sono surriscaldati e due esponenti del partito sono arrivati alle mani. Ad avere la peggio è stato un militante, Primiano Calvo che ha preso un pugno in piena faccia finendo in ospedale con una tumefazione all'occhio. "La riunione era quasi terminata e, fino a quel momento, era stata decisamente pacifica - ha raccontato Antonio Potenza, delegato provinciale della Lega che era presente - La discussione politica, però, ha scaldato gli animi e i toni si sono esasperati. Sono cose che non dovrebbero mai accadere in un partito". I due protagonisti sono stati immediatamente espulsi e dichiarati non graditi al partito.