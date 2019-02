Fiamme in cinema 1200, evacuati

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Le dodici sale del cinema multisala di Campi Bisenzio (Firenze), per un totale di 1200 persone - che non sono state coinvolte - sono state fatte evacuare in via precauzionale dai vigili del fuoco per un principio di incendio. L'intervento dei pompieri del comando di Firenze e dei distaccamenti di Calenzano e Firenze Ovest, è iniziato intorno alle mezzanotte di ieri e si è concluso dopo circa due ore e mezzo. Le fiamme hanno interessato un locale tecnico adiacente al corridoio di ingresso della struttura. Sul posto presenti anche carabinieri e personale del 118 che ha preso in carico sette dipendenti della struttura per controlli, a causa dell'inalazione di fumo.