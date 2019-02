Bimbo ha malore su piste da sci, è grave

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Un bambino di 11 anni è stato portato in gravi condizioni all'ospedale dopo che è stato soccorso per un malore sulle piste del Corno alle Scale, nell'Appennino bolognese. Lo riferisce il Soccorso Alpino.

Nel primo pomeriggio il bimbo è stato caricato dall'elicottero di Pavullo con l'intervento del tecnici del soccorso e portato all'ospedale Maggiore di Bologna. Poco prima un altro bambino di otto anni, nello stesso comprensorio di Lizzano in Belvedere, era stato soccorso dopo una caduta sugli sci e una scivolata di cento metri su un pendio fuoripista ghiacciato, con diversi traumi. E' stato stabilizzato e portato anche questo al Maggiore in condizioni di media gravità.