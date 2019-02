Ris in casa vittima omicidio, due Dna

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 16 FEB - Potrebbero portare ad una svolta nelle indagini per l'omicidio di Pietro Longobucco, l'uomo di 61 anni, con precedenti, trovato cadavere nelle acque antistanti il porto di Schiavonea, lo scorso 17 dicembre, gli esiti di un sopralluogo in corso nell'abitazione della vittima. Gli uomini del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Messina e personale specializzato del Nucleo Operativo della Compagnia dei carabinieri di Corigliano Calabro, da stamani, sono a lavoro nell'abitazione.

La casa è stata posta sotto sequestro la settimana scorsa dal Nucleo Radiomobile dei carabinieri e ne è stato interdetto l'accesso. All'interno dell'appartamento sono state trovate tracce di sangue e di due diversi tipi di Dna.

Sono proprio le due diverse tracce biologiche a lasciare supporre che il cinquantunenne abbia avuto in casa, prima di essere ucciso con tre colpi di pistola, una colluttazione con l'omicida.