Preso Rinaldi, accusa omicidio innocente

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - I Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno catturato Ciro Rinaldi, soprannominato 'My way', a capo dell'omonimo gruppo avversario al clan Mazzarella, operante nel Rione Villa, nell'area orientale della città.

Era ricercato dal 2 novembre 2018. A suo carico due ordinanze di custodia cautelare in carcere: una per il duplice omicidio di Raffaele Cepparulo e dell'innocente Ciro Colonna, ucciso per errore a 19 anni, avvenuti a Ponticelli il 7 giugno 2016, l'altra per l'omicidio di Vincenzo De Bernardo (un affiliato ai Mazzarella), avvenuto a Somma Vesuviana l'11 novembre 2015.

Il 55enne aveva fatto perdere le sue tracce poco prima che la Cassazione si pronunciasse sul ricorso che la Procura aveva presentato avverso la sua scarcerazione per il duplice omicidio di Cepparulo e Colonna.