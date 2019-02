Abusa della figlia disabile, arrestato

(ANSA) - VARESE, 16 FEB - Un 80 enne di Varese è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Milano, con l'accusa di aver abusato sessualmente per anni della figlia, oggi 40 enne, affetta da gravi disturbi psichici. A scoprire il comportamento del genitore è stata un'indagine della Squadra Mobile di Varese, su segnalazione del personale ospedaliero che in più occasioni ha rimproverato il padre per comportamenti inappropriati mentre era in camera della figlia.

Secondo quanto documentato dagli agenti, anche con audio e video, l'anziano padre tra l'altro, da un lato minacciando la donna di non andare più a trovarla, dall'altro portandole dolci e sigarette, la convinceva a promettere rapporti sessuali appena fosse stata dimessa.