Maltempo: tir bloccati da neve

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Alcuni tir, a causa della neve, sono rimasti bloccati sia nel Senese che nel Grossetano: disagi alla circolazione. I pompieri del comando di Siena e del distaccamento di Piancastagnaio sono intervenuti per il recupero di autoarticolati rimasti bloccati causa neve e della mancanza di catene, sulla SP 478 presso Radicofani e al bivio di Vivo d'Orcia, presso Castiglione d'Orcia. L'intervento, iniziato intorno alle 19.30 di ieri sera, è terminato dopo circa sei ore.

I vigili del fuoco di Grosseto e del distaccamento di Follonica, invece, sono intervenuti per soccorrere un autoarticolato rimasto bloccato,sempre a causa della neve, in una salita sulla SP 5 delle Galleraie, tra la frazione di Travale e Montieri. Il mezzo impediva la circolazione agli altri veicoli e nonostante avesse le catene non riusciva a ripartire. I pompieri hanno rimosso il tir, mettendolo in condizione di raggiungere un'area sicura fuori dalla sede stradale, consentendo così la riapertura della Provinciale delle Galleraie.